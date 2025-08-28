https://ria.ru/20250828/rukovoditel-2038149055.html

В Москве задержали экс-руководителя театра по подозрению в хищении

В Москве задержали экс-руководителя театра по подозрению в хищении

Бывшего директора одного из столичных театров задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывшего директора одного из столичных театров задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Криминальный спектакль в течение нескольких лет разыгрывался в одном из ведущих столичных театров. По версии следствия, его директор (теперь уже бывший) подозревается в мошенничестве. Задержание подозреваемого провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками регионального УФСБ России", - сказала Волк.По предварительным данным, злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы."Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления", - рассказала Волк.По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он доставлен в полицию для проведения следственных действий. В настоящее время на счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

