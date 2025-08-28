https://ria.ru/20250828/rubio-2038157284.html
США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио
2025-08-28T18:02:00+03:00
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье, заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг. "Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном в целях достижения мирного и прочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Откат назад не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, а лишь усиливает ее. Я призываю иранских лидеров немедленно предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что их страна никогда не получит ядерное оружие, встать на путь мира и, как следствие, способствовать процветанию иранского народа", - говорится в заявлении Рубио. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики.
