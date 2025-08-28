https://ria.ru/20250828/rubio-2038157284.html

США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио

США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио - РИА Новости, 28.08.2025

США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио

США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье, заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:02:00+03:00

2025-08-28T18:02:00+03:00

2025-08-28T18:02:00+03:00

в мире

иран

марко рубио

сша

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье, заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг. "Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном в целях достижения мирного и прочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Откат назад не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, а лишь усиливает ее. Я призываю иранских лидеров немедленно предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что их страна никогда не получит ядерное оружие, встать на путь мира и, как следствие, способствовать процветанию иранского народа", - говорится в заявлении Рубио. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики.

https://ria.ru/20250828/iran-2038146024.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, марко рубио, сша, аббас аракчи