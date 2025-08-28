Рейтинг@Mail.ru
США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/rubio-2038157284.html
США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио
США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио - РИА Новости, 28.08.2025
США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио
США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье, заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:02:00+03:00
2025-08-28T18:02:00+03:00
в мире
иран
марко рубио
сша
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье, заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг. "Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном в целях достижения мирного и прочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Откат назад не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, а лишь усиливает ее. Я призываю иранских лидеров немедленно предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что их страна никогда не получит ядерное оружие, встать на путь мира и, как следствие, способствовать процветанию иранского народа", - говорится в заявлении Рубио. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики.
https://ria.ru/20250828/iran-2038146024.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, марко рубио, сша, аббас аракчи
В мире, Иран, Марко Рубио, США, Аббас Аракчи
США готовы к прямому диалогу с Ираном по его ядерному досье, заявил Рубио

Рубио: США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США готовы к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по его ядерному досье, заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг.
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном в целях достижения мирного и прочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Откат назад не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, а лишь усиливает ее. Я призываю иранских лидеров немедленно предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что их страна никогда не получит ядерное оружие, встать на путь мира и, как следствие, способствовать процветанию иранского народа", - говорится в заявлении Рубио.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
"Евротройка" восстановит санкции против Ирана
Вчера, 17:19
 
В миреИранМарко РубиоСШААббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала