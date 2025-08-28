https://ria.ru/20250828/rost-2038145160.html

Мишустин рассказал о росте ВВП

Мишустин рассказал о росте ВВП - РИА Новости, 28.08.2025

Мишустин рассказал о росте ВВП

ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.

