Мишустин рассказал о росте ВВП
Хорошие новости
 
15:31 28.08.2025 (обновлено: 17:14 28.08.2025)
Мишустин рассказал о росте ВВП
Мишустин рассказал о росте ВВП - РИА Новости, 28.08.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП
ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.
экономика, россия, михаил мишустин
Хорошие новости, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте ВВП

Мишустин: ВВП вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года вопреки вызовам

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года.
"Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2025 год
25 июля, 14:55
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала