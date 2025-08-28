https://ria.ru/20250828/rost-2038145160.html
Мишустин рассказал о росте ВВП
Мишустин рассказал о росте ВВП - РИА Новости, 28.08.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП
ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:31:00+03:00
2025-08-28T15:31:00+03:00
2025-08-28T17:14:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c81aa236e572f7205752e4a8b66b8fc4.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250725/tsb-2031430329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946640_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_31a2f707ba7804126b533e4242148850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Хорошие новости, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте ВВП
Мишустин: ВВП вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года вопреки вызовам