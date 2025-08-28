https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207446.html
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа - РИА Новости, 28.08.2025
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:35:00+03:00
2025-08-28T22:35:00+03:00
2025-08-28T22:35:00+03:00
экономика
россия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149480/86/1494808643_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_b01be639aac986d855f897f2af9370e1.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила компания в своем Telegram-канале. Ранее рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа. Затем, 26 августа, "Газпром" обновил достигнутый накануне рекорд, поставив 717,8 миллиона кубометров газа. "Третий день подряд "Газпром" обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
https://ria.ru/20250828/gaz-2038074009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149480/86/1494808643_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_560cf5de7b4ece3351f7f18b28c5b401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
"Газпром" в среду поставил 719,1 млн кубометров газа российским потребителям