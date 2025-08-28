Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
22:35 28.08.2025
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила компания в своем Telegram-канале. Ранее рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа. Затем, 26 августа, "Газпром" обновил достигнутый накануне рекорд, поставив 717,8 миллиона кубометров газа. "Третий день подряд "Газпром" обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
экономика, россия, газпром
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа российским потребителям - в среду поставил 719,1 миллиона кубометров, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Ранее рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России был установлен 25 августа, тогда было поставлено 707,9 миллиона кубометров газа. Затем, 26 августа, "Газпром" обновил достигнутый накануне рекорд, поставив 717,8 миллиона кубометров газа.
"Третий день подряд "Газпром" обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 миллиона кубических метров газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
