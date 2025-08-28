https://ria.ru/20250828/rossiya-2038134448.html

Правкомиссия обсудила меры поддержки металлургической отрасли

2025-08-28T16:39:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики на заседании обсудила предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли в России, в том числе на фоне конкуренции отечественных производителей с иностранными, сообщило правительство РФ. "Участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства черных и цветных металлов. Обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки отрасли, в том числе в условиях конкуренции отечественных производителей черной и цветной металлургии с иностранными участниками рынка", - говорится в сообщении по итогам совещания.

