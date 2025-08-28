Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия обсудила меры поддержки металлургической отрасли - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038134448.html
Правкомиссия обсудила меры поддержки металлургической отрасли
Правкомиссия обсудила меры поддержки металлургической отрасли - РИА Новости, 28.08.2025
Правкомиссия обсудила меры поддержки металлургической отрасли
Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики на заседании обсудила предложения о дополнительных... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:39:00+03:00
2025-08-28T16:39:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/77/1517777733_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0bb611ce4e2fc829ce462ebf5344b0f3.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики на заседании обсудила предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли в России, в том числе на фоне конкуренции отечественных производителей с иностранными, сообщило правительство РФ. "Участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства черных и цветных металлов. Обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки отрасли, в том числе в условиях конкуренции отечественных производителей черной и цветной металлургии с иностранными участниками рынка", - говорится в сообщении по итогам совещания.
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038132017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/77/1517777733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8e25531b48ac86f00e5ade5855ac4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Правкомиссия обсудила меры поддержки металлургической отрасли

Правкомиссия обсудило дополнительные меры поддержки металлургической отрасли

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
ОАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики на заседании обсудила предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли в России, в том числе на фоне конкуренции отечественных производителей с иностранными, сообщило правительство РФ.
"Участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства черных и цветных металлов. Обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки отрасли, в том числе в условиях конкуренции отечественных производителей черной и цветной металлургии с иностранными участниками рынка", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Сотрудник ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Металлургические компании отметили улучшение логистики поставок
Вчера, 16:32
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала