Путин похвалил новые трамваи в Саратове

Путин похвалил новые трамваи в Саратове - РИА Новости, 28.08.2025

Путин похвалил новые трамваи в Саратове

Президент России Владимир Путин похвалил новые трамваи "Львенок" и "Витязь" в Саратове. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:49:00+03:00

2025-08-28T15:49:00+03:00

2025-08-28T15:49:00+03:00

россия

саратов

саратовская область

владимир путин

роман бусаргин

трансмашхолдинг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038116854_0:58:2996:1743_1920x0_80_0_0_31a9adda54093397b254c6e65abc508c.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новые трамваи "Львенок" и "Витязь" в Саратове.В четверг президент принял главу Саратовской области Романа Бусаргина. На встрече губернатор рассказал Путину о модернизации трамвайных сетей: в регионе обновлена часть подвижного состава, в том числе курсируют новые трамваи "Львёнок", "Богатырь" и "Витязь"."Красивые трамваи", - сказал Путин. Бусаргин доложил, что новые трамваи производит "Трансмашхолдинг", а корпуса собираются в Энгельсе.

