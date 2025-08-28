https://ria.ru/20250828/rossiya-2038118930.html
Путин похвалил новые трамваи в Саратове
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новые трамваи "Львенок" и "Витязь" в Саратове.В четверг президент принял главу Саратовской области Романа Бусаргина. На встрече губернатор рассказал Путину о модернизации трамвайных сетей: в регионе обновлена часть подвижного состава, в том числе курсируют новые трамваи "Львёнок", "Богатырь" и "Витязь"."Красивые трамваи", - сказал Путин. Бусаргин доложил, что новые трамваи производит "Трансмашхолдинг", а корпуса собираются в Энгельсе.
