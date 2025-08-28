https://ria.ru/20250828/rossiya-2038104392.html

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам еще девяти регионам

2025-08-28T14:37:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, на сумму около 25,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Поддержка регионов- это наш приоритет, по поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.В перечень регионов вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области."Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей", - подчеркнул российский премьер.

