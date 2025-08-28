Рейтинг@Mail.ru
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам еще девяти регионам
14:37 28.08.2025 (обновлено: 14:41 28.08.2025)
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам еще девяти регионам
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам еще девяти регионам
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, на сумму около 25,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Поддержка регионов- это наш приоритет, по поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.В перечень регионов вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области."Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей", - подчеркнул российский премьер.
россия, экономика, михаил мишустин, республика ингушетия, республика хакасия
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Республика Ингушетия, Республика Хакасия
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, на сумму около 25,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Поддержка регионов- это наш приоритет, по поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.
В перечень регионов вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.
"Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей", - подчеркнул российский премьер.
Путин поручил кабмину обратить особое внимание на снижение уровня бедности
Россия Экономика Михаил Мишустин Республика Ингушетия Республика Хакасия
 
 
Заголовок открываемого материала