В России за пять лет приватизировали свыше 500 тысяч жилых помещений
03:21 28.08.2025
В России за пять лет приватизировали свыше 500 тысяч жилых помещений
жилье
москва
московская область (подмосковье)
россия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России начиная с 2020 года было приватизировано свыше 500 тысяч жилых помещений, лидерами среди регионов по приватизации жилья являются Москва и Московская область, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно статистике, за пять лет в стране было приватизировано 528 477 жилых помещений. В 2024 году приватизировали 115 791 жилое помещение, самое большое количество приватизированного жилья приходится на Центральный федеральный округ (33 107). В Москве было приватизировано свыше 11,3 тысяч жилых помещений, в Московской области - 7,6 тысяч.
москва
московская область (подмосковье)
россия
жилье, москва, московская область (подмосковье), россия
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Жилые дома. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России начиная с 2020 года было приватизировано свыше 500 тысяч жилых помещений, лидерами среди регионов по приватизации жилья являются Москва и Московская область, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно статистике, за пять лет в стране было приватизировано 528 477 жилых помещений.
В 2024 году приватизировали 115 791 жилое помещение, самое большое количество приватизированного жилья приходится на Центральный федеральный округ (33 107). В Москве было приватизировано свыше 11,3 тысяч жилых помещений, в Московской области - 7,6 тысяч.
ЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
