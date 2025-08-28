https://ria.ru/20250828/rossija-2037990345.html

В России за пять лет приватизировали свыше 500 тысяч жилых помещений

В России за пять лет приватизировали свыше 500 тысяч жилых помещений - РИА Новости, 28.08.2025

В России за пять лет приватизировали свыше 500 тысяч жилых помещений

В России начиная с 2020 года было приватизировано свыше 500 тысяч жилых помещений, лидерами среди регионов по приватизации жилья являются Москва и Московская... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России начиная с 2020 года было приватизировано свыше 500 тысяч жилых помещений, лидерами среди регионов по приватизации жилья являются Москва и Московская область, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно статистике, за пять лет в стране было приватизировано 528 477 жилых помещений. В 2024 году приватизировали 115 791 жилое помещение, самое большое количество приватизированного жилья приходится на Центральный федеральный округ (33 107). В Москве было приватизировано свыше 11,3 тысяч жилых помещений, в Московской области - 7,6 тысяч.

2025

