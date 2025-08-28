Рейтинг@Mail.ru
В Рослесхозе рассказали о пожарах в Геленджике после атаки БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
11:22 28.08.2025
В Рослесхозе рассказали о пожарах в Геленджике после атаки БПЛА
Возгорания после падения обломков БПЛА в лесном массиве в Геленджике возникли в районах, где установилась жаркая погода и много туристов, заявили в Рослесхозе. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорания после падения обломков БПЛА в лесном массиве в Геленджике возникли в районах, где установилась жаркая погода и много туристов, заявили в Рослесхозе. Ранее в МЧС сообщили, что к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика привлечена авиация, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, за ними выслан катер. "Возгорания возникли в наиболее пожароопасных районах, где отмечается жаркая погода и высокая рекреационная нагрузка", - говорится в Telegram-канале Рослесхоза. В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Утром оперштраб Кубани сообщил, что лесной массив в Геленджике загорелся после падения обломков БПЛА, пострадавших нет, площадь пожара по состоянию на 06.45 мск составляла 0,7 гектара.
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорания после падения обломков БПЛА в лесном массиве в Геленджике возникли в районах, где установилась жаркая погода и много туристов, заявили в Рослесхозе.
Ранее в МЧС сообщили, что к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика привлечена авиация, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, за ними выслан катер.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА
Вчера, 09:34
"Возгорания возникли в наиболее пожароопасных районах, где отмечается жаркая погода и высокая рекреационная нагрузка", - говорится в Telegram-канале Рослесхоза.
В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.
Утром оперштраб Кубани сообщил, что лесной массив в Геленджике загорелся после падения обломков БПЛА, пострадавших нет, площадь пожара по состоянию на 06.45 мск составляла 0,7 гектара.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали
27 августа, 00:40
 
