В Рослесхозе рассказали о пожарах в Геленджике после атаки БПЛА
В Рослесхозе рассказали о пожарах в Геленджике после атаки БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
В Рослесхозе рассказали о пожарах в Геленджике после атаки БПЛА
Возгорания после падения обломков БПЛА в лесном массиве в Геленджике возникли в районах, где установилась жаркая погода и много туристов, заявили в Рослесхозе. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:22:00+03:00
2025-08-28T11:22:00+03:00
2025-08-28T11:22:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорания после падения обломков БПЛА в лесном массиве в Геленджике возникли в районах, где установилась жаркая погода и много туристов, заявили в Рослесхозе. Ранее в МЧС сообщили, что к тушению лесного пожара площадью 3,2 гектара в Пшадском лесничестве возле Геленджика привлечена авиация, на побережье Черного моря из-за сильного задымления отрезаны от путей эвакуации более 20 отдыхающих, за ними выслан катер. "Возгорания возникли в наиболее пожароопасных районах, где отмечается жаркая погода и высокая рекреационная нагрузка", - говорится в Telegram-канале Рослесхоза. В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Утром оперштраб Кубани сообщил, что лесной массив в Геленджике загорелся после падения обломков БПЛА, пострадавших нет, площадь пожара по состоянию на 06.45 мск составляла 0,7 гектара.
