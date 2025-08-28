США могут обеспечить ресурсами западных военных на Украине, пишет FT
FT: США могут предоставить западным военным на Украине разведывательные ресурсы
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США могут обеспечить западных военных разведывательными ресурсами в случае их развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Американские официальные лица из нацбезопасности и обороны недавно сообщили европейским коллегам, что Америка может предоставить ресурсы для разведки и слежки, структуры управления и контроля, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности Украины, западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности", - пишет издание, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.
Как отмечает газета, это "серьезный сдвиг позиции" Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Трамп поспешил с инициативой мира на Украине, считает аналитик
27 августа, 05:34