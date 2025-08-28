https://ria.ru/20250828/rakety-2038051650.html

ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам

ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам - РИА Новости, 28.08.2025

ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам

Российские Вооружённые силы нанесли в ночь на четверг групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, все цели...

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли в ночь на четверг групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", - говорится в сводке российского ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.

