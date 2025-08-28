Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 28.08.2025 (обновлено: 12:16 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/rakety-2038051650.html
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам
Российские Вооружённые силы нанесли в ночь на четверг групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, все цели... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:09:00+03:00
2025-08-28T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e0996d6eb3a9c25e122473e6b9569793.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли в ночь на четверг групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", - говорится в сводке российского ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037870413.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_daf802f1c746fc208bd68ea99e949e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным авиабазам

ВС РФ нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" по украинским военным авиабазам

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли в ночь на четверг групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, все цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2025
27 августа, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала