Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты

Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты - РИА Новости, 28.08.2025

Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты

Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. РИА Новости, 28.08.2025

в мире

великобритания

ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. "Требуется разработка эффективной тактической баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров, которая способна безопасно запускаться с земли с передвижной платформы в условиях повышенной опасности, перемещаться и точно поражать цель по заданным координатам", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте министерства. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название "Nightfall" (сумерки), минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна "уметь" запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Масса боеголовки Nightfall составит 300 килограммов. Отмечается, что ориентировочная стоимость одной ракеты должна составлять порядка 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов), не считая стоимости боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку. Минобороны рассчитывает, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.

