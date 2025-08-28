Рейтинг@Mail.ru
28.08.2025
18:38 28.08.2025
Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты
Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты - РИА Новости, 28.08.2025
Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты
Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. РИА Новости, 28.08.2025
ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. "Требуется разработка эффективной тактической баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров, которая способна безопасно запускаться с земли с передвижной платформы в условиях повышенной опасности, перемещаться и точно поражать цель по заданным координатам", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте министерства. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название "Nightfall" (сумерки), минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна "уметь" запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Масса боеголовки Nightfall составит 300 килограммов. Отмечается, что ориентировочная стоимость одной ракеты должна составлять порядка 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов), не считая стоимости боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку. Минобороны рассчитывает, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
2025
Новости
Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты

Минобороны Британии разместило заказ на создание новой ракеты высокой дальности

ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров.
"Требуется разработка эффективной тактической баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров, которая способна безопасно запускаться с земли с передвижной платформы в условиях повышенной опасности, перемещаться и точно поражать цель по заданным координатам", - говорится в уведомлении, размещенном на сайте министерства.
Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название "Nightfall" (сумерки), минобороны рассчитывает создать ракетный комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение 10 минут после запуска ракеты. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна "уметь" запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Масса боеголовки Nightfall составит 300 килограммов.
Отмечается, что ориентировочная стоимость одной ракеты должна составлять порядка 500 тысяч фунтов стерлингов (675 тысяч долларов), не считая стоимости боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку. Минобороны рассчитывает, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
