Ученые назвали продукт, защищающий от рака

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Употребление мяса может снижать риск возникновения онкологии, сообщает портал Science Daily."Употребление в пищу продуктов, содержащих белки животного происхождения, не связано с повышенным риском смерти и даже может обеспечить защитные свойства от рака", — говорится в материале.В исследовании были проанализированы данные почти 16 тысяч людей в возрасте от 19 лет и старше. Ученые изучили количество животных и растительных белков в их рационе и его связь с риском возникновения болезней сердца или рака.Как выяснилось, среди тех, кто потреблял больше мяса наблюдалось значимое снижение смертности от онкозаболеваний. "Если учесть данные подобных наблюдений и клинических исследований, становится ясно, что продукты, содержащие как животные, так и растительные белки, способствуют здоровью и долголетию", — сообщается в публикации.
