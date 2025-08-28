Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало более десяти загадочных сообщений
21:20 28.08.2025
"Радио Судного дня" передало более десяти загадочных сообщений
"Радио Судного дня" передало более десяти загадочных сообщений
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир 15 новых сигналов, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир 15 новых сигналов, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".В эфире радиостанции 28 августа в 09.09 по Москве прозвучало слово "вокзальный", а в 09:17 - слово "азооспермия".Помимо этого, в эфире прозвучали еще 13 сообщений, включая "водометный", "драпозаяц", "белобровый", "книжица" и другие.УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир 15 новых сигналов, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".
В эфире радиостанции 28 августа в 09.09 по Москве прозвучало слово "вокзальный", а в 09:17 - слово "азооспермия".
Помимо этого, в эфире прозвучали еще 13 сообщений, включая "водометный", "драпозаяц", "белобровый", "книжица" и другие.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
