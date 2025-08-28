https://ria.ru/20250828/pvo-2038203374.html

ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией нескольких российских регионов, сообщило Минобороны РФ в четверг."С 19.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два - над территорией Курской области и акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

