https://ria.ru/20250828/pvo-2038203374.html
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 28.08.2025
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией нескольких российских регионов, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T21:41:00+03:00
2025-08-28T21:41:00+03:00
2025-08-28T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
брянская область
россия
вооруженные силы украины
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией нескольких российских регионов, сообщило Минобороны РФ в четверг."С 19.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два - над территорией Курской области и акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
брянская область
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, брянская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО сбили пять БПЛА над Черным морем, Курской и Брянской областями