Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 28.08.2025
13:53 28.08.2025 (обновлено: 15:18 28.08.2025)
Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО
Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 28.08.2025
Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона доложил о проводимых в области мерах поддержки... РИА Новости, 28.08.2025
политика
саратовская область
россия
владимир путин
роман бусаргин
дмитрий песков
общество
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона доложил о проводимых в области мерах поддержки участников спецоперации, создании медицинского кластера и модернизации трамвайной сети. Основные заявления — в материале РИА Новости. О поддержке участников спецоперации &quot;Мы работаем с ними в очень плотной связи, каждую первую субботу проводим там прием, все региональное правительство принимает в свободном доступе и участников специальной военной операции, и тех, кто находится даже в отпуске с какими-то вопросами, и членов их семей. А с точки зрения аккумулирования там всех решений и всех специалистов, на мой взгляд, это очень здорово&quot;.&quot;Достаточно активно ребята привозят туда экспонаты, там проводятся соответствующие экскурсии. Плюс к этому всему создали 463 школьных музея, посвященных специальной военной операции, потому что сохранение истории и памяти считаем очень важным&quot;.О медицине &quot;На сегодняшний момент все сосредоточилось: и диагностика, и лечение, и реабилитация — в одном центре. Раньше людям приходилось ездить в другие субъекты. Он уже пролечил у нас 19 тысяч пациентов. Современнейшее оборудование, новейшее, и вся онкологическая служба сейчас там объединилась, плюс работает кафедра медицинского университета&quot;.&quot;Это для нас вообще очень важное учреждение, потому что вся туберкулезная служба была разрознена в Саратовской области&quot;.О трамвайной сети О речных перевозкахО строительстве нового жилья
Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО

Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона доложил о проводимых в области мерах поддержки участников спецоперации, создании медицинского кластера и модернизации трамвайной сети.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О поддержке участников спецоперации

  • С 2022 года 11 уроженцев Саратовской области удостоены награды Герой России.
  • Наряду с "Временем героев", на региональном уровне действует программа "Наши герои".
  • В органах региональной власти создана должность заместителя министра по патриотической работе. Ее занял участник СВО.
  • Такие же должности — заместитель главы по патриотической работе —создали в каждом муниципалитете.
  • Во всех кадровых центрах в регионах создали отдельные окна для участников спецоперации их близких.
  • Уже трудоустроено 496 человек, предприятия активно откликаются — 1500 заявок на рабочие места.
  • Работает филиал фонда "Защитники Отечества", более 14 тысяч обращений с начала его действия.
«

"Мы работаем с ними в очень плотной связи, каждую первую субботу проводим там прием, все региональное правительство принимает в свободном доступе и участников специальной военной операции, и тех, кто находится даже в отпуске с какими-то вопросами, и членов их семей. А с точки зрения аккумулирования там всех решений и всех специалистов, на мой взгляд, это очень здорово".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Роман Бусаргин
губернатор Саратовской области
  • Работает 37 мер поддержки регионального уровня параллельно с федеральными.
  • Для участников спецоперации и их родных предоставили бесплатный проезд в общественном транспорте, горячее питание в школах и посещение различных кружков.
  • В регионе открыли музей специальной военной операции.
«

"Достаточно активно ребята привозят туда экспонаты, там проводятся соответствующие экскурсии. Плюс к этому всему создали 463 школьных музея, посвященных специальной военной операции, потому что сохранение истории и памяти считаем очень важным".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Роман Бусаргин
губернатор Саратовской области
О медицине

  • В регионе создали достаточно сильный медицинский кластер.
  • В конце прошлого года открыли клинический онкологический центр.
«

"На сегодняшний момент все сосредоточилось: и диагностика, и лечение, и реабилитация — в одном центре. Раньше людям приходилось ездить в другие субъекты. Он уже пролечил у нас 19 тысяч пациентов. Современнейшее оборудование, новейшее, и вся онкологическая служба сейчас там объединилась, плюс работает кафедра медицинского университета".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Роман Бусаргин
губернатор Саратовской области
  • В области увеличили выявление онкологии на ранней стадии до 69 процентов.
  • В начале 2023 года начала работу областная инфекционная больница, смертность от паразитарных инфекционных болезней снизилась больше чем на 18 процентов.
  • В конце 2024 года открыли областной клинический противотуберкулезный диспансер.
«

"Это для нас вообще очень важное учреждение, потому что вся туберкулезная служба была разрознена в Саратовской области".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Роман Бусаргин
губернатор Саратовской области
  • Четвертое учреждение тоже ввели в 2024 году, это корпус областной детской клинической больницы.
  • Наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента — органов дыхания и на 18 процентов — смертности от инфекционных заболеваний.
  • Сложным вопросом остается работа клинической психиатрической больницы.
О трамвайной сети

  • Саратовская область в числе девяти регионов страны вошла в проект по модернизации трамвайной сети.
  • Последний ремонт был более 40 лет назад.
  • Всего сеть включает в себя 121 километр, это десять трамвайных маршрутов, два депо, одно ремонтное депо.
  • Сейчас в проект правительства, реализуемый совместно с ВЭБом, вошло четыре маршрута — это 67 километров.
  • Часть подвижного состава обновили. Тридцать четыре единицы работают на новых маршрутах, которые открыли.
О речных перевозках

  • Спустя 30 лет в Саратовской области возрождены речные перевозки.
  • Благодаря федеральной помощи в регион закупили суда "Валдай", второе судно уже поступило в Саратовскую область.
  • Маршрут следования составляет 159 километров и соединяет три крупных города: Балаково, Энгельс, Саратов.
  • Уже в этом году планируется перевезти 12 тысяч пассажиров, а в 2026-м — 70 тысяч пассажиров.

О строительстве нового жилья

  • Есть проблемы, связанные с аварийным жильем и отселением.
  • За два года отселили 230 тысяч квадратных метров жилья, это 13 тысяч человек.
  • Проводятся работы в рамках комплексной застройки территорий.
  • В прошлом году в регионе ввели миллион 150 тысяч квадратных метров, в этом году задача стоит — один миллион 250 тысяч квадратных метров. Саратовская область вводит всегда ежегодно более миллиона квадратных метров жилья.
ПолитикаСаратовская областьРоссияВладимир ПутинРоман БусаргинДмитрий ПесковОбщество
 
 
