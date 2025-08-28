Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО

Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным
О поддержке участников спецоперации
- С 2022 года 11 уроженцев Саратовской области удостоены награды Герой России.
- Наряду с "Временем героев", на региональном уровне действует программа "Наши герои".
- В органах региональной власти создана должность заместителя министра по патриотической работе. Ее занял участник СВО.
- Такие же должности — заместитель главы по патриотической работе —создали в каждом муниципалитете.
- Во всех кадровых центрах в регионах создали отдельные окна для участников спецоперации их близких.
- Уже трудоустроено 496 человек, предприятия активно откликаются — 1500 заявок на рабочие места.
- Работает филиал фонда "Защитники Отечества", более 14 тысяч обращений с начала его действия.
"Мы работаем с ними в очень плотной связи, каждую первую субботу проводим там прием, все региональное правительство принимает в свободном доступе и участников специальной военной операции, и тех, кто находится даже в отпуске с какими-то вопросами, и членов их семей. А с точки зрения аккумулирования там всех решений и всех специалистов, на мой взгляд, это очень здорово".
- Работает 37 мер поддержки регионального уровня параллельно с федеральными.
- Для участников спецоперации и их родных предоставили бесплатный проезд в общественном транспорте, горячее питание в школах и посещение различных кружков.
- В регионе открыли музей специальной военной операции.
"Достаточно активно ребята привозят туда экспонаты, там проводятся соответствующие экскурсии. Плюс к этому всему создали 463 школьных музея, посвященных специальной военной операции, потому что сохранение истории и памяти считаем очень важным".
О медицине
- В регионе создали достаточно сильный медицинский кластер.
- В конце прошлого года открыли клинический онкологический центр.
"На сегодняшний момент все сосредоточилось: и диагностика, и лечение, и реабилитация — в одном центре. Раньше людям приходилось ездить в другие субъекты. Он уже пролечил у нас 19 тысяч пациентов. Современнейшее оборудование, новейшее, и вся онкологическая служба сейчас там объединилась, плюс работает кафедра медицинского университета".
- В области увеличили выявление онкологии на ранней стадии до 69 процентов.
- В начале 2023 года начала работу областная инфекционная больница, смертность от паразитарных инфекционных болезней снизилась больше чем на 18 процентов.
- В конце 2024 года открыли областной клинический противотуберкулезный диспансер.
"Это для нас вообще очень важное учреждение, потому что вся туберкулезная служба была разрознена в Саратовской области".
- Четвертое учреждение тоже ввели в 2024 году, это корпус областной детской клинической больницы.
- Наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента — органов дыхания и на 18 процентов — смертности от инфекционных заболеваний.
- Сложным вопросом остается работа клинической психиатрической больницы.
О трамвайной сети
- Саратовская область в числе девяти регионов страны вошла в проект по модернизации трамвайной сети.
- Последний ремонт был более 40 лет назад.
- Всего сеть включает в себя 121 километр, это десять трамвайных маршрутов, два депо, одно ремонтное депо.
- Сейчас в проект правительства, реализуемый совместно с ВЭБом, вошло четыре маршрута — это 67 километров.
- Часть подвижного состава обновили. Тридцать четыре единицы работают на новых маршрутах, которые открыли.
О речных перевозках
- Спустя 30 лет в Саратовской области возрождены речные перевозки.
- Благодаря федеральной помощи в регион закупили суда "Валдай", второе судно уже поступило в Саратовскую область.
- Маршрут следования составляет 159 километров и соединяет три крупных города: Балаково, Энгельс, Саратов.
- Уже в этом году планируется перевезти 12 тысяч пассажиров, а в 2026-м — 70 тысяч пассажиров.
О строительстве нового жилья
- Есть проблемы, связанные с аварийным жильем и отселением.
- За два года отселили 230 тысяч квадратных метров жилья, это 13 тысяч человек.
- Проводятся работы в рамках комплексной застройки территорий.
- В прошлом году в регионе ввели миллион 150 тысяч квадратных метров, в этом году задача стоит — один миллион 250 тысяч квадратных метров. Саратовская область вводит всегда ежегодно более миллиона квадратных метров жилья.