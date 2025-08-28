https://ria.ru/20250828/putin-2038092878.html

Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО

Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 28.08.2025

Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона доложил о проводимых в области мерах поддержки... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона доложил о проводимых в области мерах поддержки участников спецоперации, создании медицинского кластера и модернизации трамвайной сети. Основные заявления — в материале РИА Новости. О поддержке участников спецоперации "Мы работаем с ними в очень плотной связи, каждую первую субботу проводим там прием, все региональное правительство принимает в свободном доступе и участников специальной военной операции, и тех, кто находится даже в отпуске с какими-то вопросами, и членов их семей. А с точки зрения аккумулирования там всех решений и всех специалистов, на мой взгляд, это очень здорово"."Достаточно активно ребята привозят туда экспонаты, там проводятся соответствующие экскурсии. Плюс к этому всему создали 463 школьных музея, посвященных специальной военной операции, потому что сохранение истории и памяти считаем очень важным".О медицине "На сегодняшний момент все сосредоточилось: и диагностика, и лечение, и реабилитация — в одном центре. Раньше людям приходилось ездить в другие субъекты. Он уже пролечил у нас 19 тысяч пациентов. Современнейшее оборудование, новейшее, и вся онкологическая служба сейчас там объединилась, плюс работает кафедра медицинского университета"."Это для нас вообще очень важное учреждение, потому что вся туберкулезная служба была разрознена в Саратовской области".О трамвайной сети О речных перевозкахО строительстве нового жилья

