В Кремле оценили использование образа Путина за рубежом

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России Владимира Путина за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Считаем нужным - ред.) Относиться... нормально абсолютно, с пониманием", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле считают нужным относиться к использованию образа Путина за рубежом.Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа.Кроме того, в четверг немецкий журнал Compact выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин".

