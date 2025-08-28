Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили использование образа Путина за рубежом
28.08.2025
В Кремле оценили использование образа Путина за рубежом
В Кремле оценили использование образа Путина за рубежом
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России Владимира Путина за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Считаем нужным - ред.) Относиться... нормально абсолютно, с пониманием", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле считают нужным относиться к использованию образа Путина за рубежом.Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа.Кроме того, в четверг немецкий журнал Compact выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин".
В Кремле оценили использование образа Путина за рубежом

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России Владимира Путина за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Считаем нужным - ред.) Относиться... нормально абсолютно, с пониманием", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле считают нужным относиться к использованию образа Путина за рубежом.
Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа.
Кадр из фильма "Кремлёвский волшебник"
Кадр из фильма "Кремлёвский волшебник"
Кроме того, в четверг немецкий журнал Compact выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин".
Заголовок открываемого материала