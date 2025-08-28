https://ria.ru/20250828/putin-2038080150.html

В Кремле назвали Путина одним из самых успешных мировых лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров "Путин - один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", - сказал Песков журналистам.

