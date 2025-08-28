https://ria.ru/20250828/putin-2038077439.html

Путин примет главу Саратовской области с докладом

Путин примет главу Саратовской области с докладом

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Саратовской области Романа Бусаргина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня с докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Важный регион, состоится традиционно подробный разговор", - сказал Песков журналистам.

