Путин примет главу Саратовской области с докладом

13:16 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Саратовской области Романа Бусаргина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня с докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Важный регион, состоится традиционно подробный разговор", - сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи
© РИА Новости / Александр Казаков
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу Саратовской области Романа Бусаргина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня с докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Важный регион, состоится традиционно подробный разговор", - сказал Песков журналистам.
 
