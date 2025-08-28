Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР
12:26 28.08.2025
Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС. "Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.
экономика, атр, россия, владимир путин, шос, брикс, в мире
Экономика, АТР, Россия, Владимир Путин, ШОС, БРИКС, В мире
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС.
"Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.
Форум Мир возможностей: Россия-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Кремле назвали один из приоритетов российской политики в АТР
6 августа, 10:14
 
