https://ria.ru/20250828/putin-2038062716.html

Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР

Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР - РИА Новости, 28.08.2025

Путин призвал к созданию справедливой системы международных отношений в АТР

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:26:00+03:00

2025-08-28T12:26:00+03:00

2025-08-28T12:26:00+03:00

экономика

атр

россия

владимир путин

шос

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495435_387:0:2886:1405_1920x0_80_0_0_328fedd07b207f1d69db95583f3810af.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что РФ намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) справедливой системы международных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По мнению российского лидера, по мере того как центр мировой экономической активности всё больше смещается в АТР, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между странами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС. "Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнёрами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга", - говорится в послании.

https://ria.ru/20250806/putin-2033628221.html

атр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, атр, россия, владимир путин, шос, брикс, в мире