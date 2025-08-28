https://ria.ru/20250828/putin-2038028905.html

В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин

В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй, чьи слова передает Sky News."Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", — ответил он на вопрос о том, какой сигнал посылает поездка российского лидера.Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций России и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.

