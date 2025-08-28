Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 28.08.2025 (обновлено: 12:16 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/putin-2038028905.html
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин - РИА Новости, 28.08.2025
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин
Визит Владимира Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй, чьи слова... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:31:00+03:00
2025-08-28T12:16:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
хун лэй
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй, чьи слова передает Sky News."Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", — ответил он на вопрос о том, какой сигнал посылает поездка российского лидера.Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций России и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
https://ria.ru/20250828/kreml-2038015290.html
https://ria.ru/20250827/putin-2037842689.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, хун лэй, владимир путин, павел зарубин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Хун Лэй, Владимир Путин, Павел Зарубин
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин

МИД Китая: визит Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений РФ и КНР

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй, чьи слова передает Sky News.
«
"Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", — ответил он на вопрос о том, какой сигнал посылает поездка российского лидера.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина
Вчера, 09:23
Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций России и КНР, сообщили "Вести" со ссылкой на автора и соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. КНР 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай
27 августа, 12:52
 
В миреКитайРоссияПекинХун ЛэйВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала