Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA

Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA

2025-08-28T00:34:00+03:00

2025-08-28T00:34:00+03:00

2025-08-28T00:34:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вероятно, схватка за место преемника главы движения "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) будет между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Кто унаследует движение MAGA? Трамп оставляет свой выбор открытым", - пишет Wall Street Journal. Вероятно, схватка за место преемника Трампа развернется между консервативным традиционалистом и противником внешних интервенций, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, "своим" для вашингтонских "ястребов" и либеральных интервенционистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале сенатора. По словам сенатора, в настоящее время Рубио отыгрывает партию переговоров и мирного урегулирования на Украине, которую ведет президент США Дональд Трамп, однако в других обстоятельствах может вновь примкнуть к "стану воинствующих противников России". Пушков отметил, что для Вэнса антивоенная позиция и несогласие с агрессивным курсом бывшего президента США Джо Байдена, насколько можно судить, больше отвечают его системе взглядов и убеждений.

