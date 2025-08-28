Рейтинг@Mail.ru
Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA
00:34 28.08.2025
Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вероятно, схватка за место преемника главы движения "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) будет между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Кто унаследует движение MAGA? Трамп оставляет свой выбор открытым", - пишет Wall Street Journal. Вероятно, схватка за место преемника Трампа развернется между консервативным традиционалистом и противником внешних интервенций, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, "своим" для вашингтонских "ястребов" и либеральных интервенционистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале сенатора. По словам сенатора, в настоящее время Рубио отыгрывает партию переговоров и мирного урегулирования на Украине, которую ведет президент США Дональд Трамп, однако в других обстоятельствах может вновь примкнуть к "стану воинствующих противников России". Пушков отметил, что для Вэнса антивоенная позиция и несогласие с агрессивным курсом бывшего президента США Джо Байдена, насколько можно судить, больше отвечают его системе взглядов и убеждений.
Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вероятно, схватка за место преемника главы движения "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) будет между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Кто унаследует движение MAGA? Трамп оставляет свой выбор открытым", - пишет Wall Street Journal. Вероятно, схватка за место преемника Трампа развернется между консервативным традиционалистом и противником внешних интервенций, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, "своим" для вашингтонских "ястребов" и либеральных интервенционистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале сенатора.
По словам сенатора, в настоящее время Рубио отыгрывает партию переговоров и мирного урегулирования на Украине, которую ведет президент США Дональд Трамп, однако в других обстоятельствах может вновь примкнуть к "стану воинствующих противников России". Пушков отметил, что для Вэнса антивоенная позиция и несогласие с агрессивным курсом бывшего президента США Джо Байдена, насколько можно судить, больше отвечают его системе взглядов и убеждений.
