Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA
Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA - РИА Новости, 28.08.2025
Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA
Вероятно, схватка за место преемника главы движения "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) будет между вице-президентом США Джей Ди... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:34:00+03:00
2025-08-28T00:34:00+03:00
2025-08-28T00:34:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вероятно, схватка за место преемника главы движения "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) будет между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "Кто унаследует движение MAGA? Трамп оставляет свой выбор открытым", - пишет Wall Street Journal. Вероятно, схватка за место преемника Трампа развернется между консервативным традиционалистом и противником внешних интервенций, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, "своим" для вашингтонских "ястребов" и либеральных интервенционистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале сенатора. По словам сенатора, в настоящее время Рубио отыгрывает партию переговоров и мирного урегулирования на Украине, которую ведет президент США Дональд Трамп, однако в других обстоятельствах может вновь примкнуть к "стану воинствующих противников России". Пушков отметил, что для Вэнса антивоенная позиция и несогласие с агрессивным курсом бывшего президента США Джо Байдена, насколько можно судить, больше отвечают его системе взглядов и убеждений.
Пушков предположил, кто может стать новым главой движения MAGA
Пушков: схватка за место нового главы движения MAGA будет между Вэнсом и Рубио