ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 28.08.2025 (обновлено: 11:15 28.08.2025)
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении
ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что скоординированными действиями российских разведывательных подразделений в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении в одном из заброшенных зданий был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ. "В результате нанесенного по цели авиаудара экипажем ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39 пункт управления БПЛА противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что активность беспилотных летательных аппаратов противника в данном районе значительно снизилась.
Уничтожение пункт управления БПЛА ВСУ ракетой Х-39 на Купянском направлении
Российские войска ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Петропавловки на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что скоординированными действиями российских разведывательных подразделений в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении в одном из заброшенных зданий был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ.
"В результате нанесенного по цели авиаудара экипажем ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39 пункт управления БПЛА противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что активность беспилотных летательных аппаратов противника в данном районе значительно снизилась.
Заголовок открываемого материала