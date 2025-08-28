https://ria.ru/20250828/punkt-2038021915.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.08.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении

ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:09:00+03:00

2025-08-28T10:09:00+03:00

2025-08-28T11:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038037176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5420b79e8e4cd810f8acc1236150697.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что скоординированными действиями российских разведывательных подразделений в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении в одном из заброшенных зданий был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ. "В результате нанесенного по цели авиаудара экипажем ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39 пункт управления БПЛА противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что активность беспилотных летательных аппаратов противника в данном районе значительно снизилась.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пункт управления БПЛА ВСУ ракетой Х-39 на Купянском направлении Российские войска ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Петропавловки на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. 2025-08-28T10:09 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины