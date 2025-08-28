https://ria.ru/20250828/punkt-2038021915.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении
ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России управляемой ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что скоординированными действиями российских разведывательных подразделений в районе населенного пункта Петропавловка на купянском направлении в одном из заброшенных зданий был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ. "В результате нанесенного по цели авиаудара экипажем ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты Х-39 пункт управления БПЛА противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что активность беспилотных летательных аппаратов противника в данном районе значительно снизилась.
россия
Уничтожение пункт управления БПЛА ВСУ ракетой Х-39 на Купянском направлении
Российские войска ракетой Х-39 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Петропавловки на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
