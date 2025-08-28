https://ria.ru/20250828/pugachev-2038006768.html

Пугачева сохранила статус ИП в России

Пугачева сохранила статус ИП в России

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. ИП Пугачева открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности ИП - деятельность в области художественного творчества. В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. Вместе с тем певица не закрыла в России ИП. Так, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.Согласно закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.Кроме того, как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, у ИП Пугачевой нет заблокированных счетов.

