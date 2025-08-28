https://ria.ru/20250828/proizvoditeli-2038018666.html

Число МСП-производителей школьного оборудования выросло на 59% в России

28.08.2025

Число МСП-производителей школьного оборудования выросло на 59% в России

В России около 4,6 тысячи представителей малого и среднего бизнеса занимаются производством школьных товаров, за последние годы число предприятий, выпускающих... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В России около 4,6 тысячи представителей малого и среднего бизнеса занимаются производством школьных товаров, за последние годы число предприятий, выпускающих оборудование для учащихся, увеличилось на 59%, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Малый и средний бизнес, производящий товары для школьников, достаточно стабилен как по общей численности таких предпринимателей в стране, так и по продолжительности работы на рынке. Средний возраст в этой сфере составляет 10 лет, тогда как в целом по сектору МСП - 7,5 лет. Это, прежде всего, связано с устойчивым спросом на выпускаемую продукцию. При этом в последние годы мы видим трансформацию внутри сегмента производителей школьных товаров: на 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения – от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что этот тренд обусловлен строительством и реконструкцией школ, совершенствованием подходов к учебному процессу, обновлением оборудования в классах, а также цифровизацией образовательной сферы.Среди лидеров по приросту МСП-производителей школьных товаров также предприятия, выпускающие чемоданы и сумки (+18%), включая портфели, рюкзаки и другое. Список ведущих направлений замыкают производители детского, в том числе школьного, питания (+12%)."Как и в других отраслях, российский малый и средний бизнес оперативно занял ниши, освободившиеся после ухода из страны западных компаний. И речь идет не только о текстильной и канцелярской продукции. МСП сегодня производят различные "умные" системы и наборы для изучения технологии Интернета вещей, программирования и робототехники", — добавил Исаевич.В настоящее время в России больше всего МСП-производителей школьных товаров выпускают чемоданы и сумки — свыше 1,7 тысячи предприятий, канцтовары из пластика — около 1,3 тысячи, а также занимаются изданием бумажных книг и учебников — более 800.Регионами-лидерами по числу МСП-производителей школьных товаров являются Москва и Санкт-Петербург (753 и 501 предприятие соответственно), Московская область (338 МСП), а также Новосибирская область (143), Краснодарский край и Нижегородская область (по 137 производителей), Ростовская и Самарская области (по 136 МСП), а также Свердловская область и Республика Татарстан (119 и 116 МСП).

