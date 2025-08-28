Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 28.08.2025 (обновлено: 19:15 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/proekt-2038169819.html
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 28.08.2025
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Правительство РФ внесло в Госдуму проект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:54:00+03:00
2025-08-28T19:15:00+03:00
госдума рф
общество
россия
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_094f942288dd0f5323ea4468d56945d3.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что нормы в настоящее время не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года."При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20250718/minoborony-2030010761.html
https://ria.ru/20250528/medvedev-2019615064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f6f7d1215e5a2da43b8fdc16c359f220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), правительство рф
Госдума РФ, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Правительство РФ
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана для добровольцев с октября 2022 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Холл в здании Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Минобороны подготовило новый проект о выплатах военнослужащим-контрактникам
18 июля, 16:51
Отмечается, что нормы в настоящее время не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
"При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами", - подчеркивается в документе.
Медведев об укомплектованности ВС России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч контрактников
28 мая, 17:50
 
Госдума РФОбществоРоссияВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала