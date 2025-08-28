https://ria.ru/20250828/proekt-2038169819.html
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев - РИА Новости, 28.08.2025
В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что нормы в настоящее время не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года."При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами", - подчеркивается в документе.
