В Приморье ученые получили новые снимки самки леопарда Алексы
07:31 28.08.2025
В Приморье ученые получили новые снимки самки леопарда Алексы
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по имени Алекса, которая перенесла тяжелую травму по вине браконьеров в Китае, на последних фото она выглядит здоровой, сообщает учреждение. Леопард Алекса оказалась в металлической петле в 2014 году, когда покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Тогда снимки фотоловушек, которые запечатлели серьезную рану на теле зверя, говорили о том, что надежды на спасение хищника практически нет. Несмотря на это, в 2016 году кошка вновь оказалась в объективах камер и уже шла с двумя котятами. В мае 2018 года Алексу зафиксировали со вторым потомством – маленьким котенком. "Это единственный известный случай подобного восстановления в современной истории изучения этих одних из редчайших животных в мире… Новые снимки, полученные при проверке фотоловушек, показали, что Алекса находится в хорошей физической форме. Она стала символом всей популяции, которая в начале века находилась на грани полного исчезновения, однако смогла выжить", - говорится в сообщении. В нацпарке РИА Новости уточнили, что Алекса дважды становилась матерью – в 2017 и 2018 годах. В 2017 году в китайских провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян был создан Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда, где активно борются с браконьерскими ловушками, а в 2024 нацпарки России и КНР были объединены в первый в мире трансграничный резерват для амурских тигров и дальневосточных леопардов – "Земля больших кошек". За последние годы в России популяция леопардов выросла с 35 до более чем 120 особей, а тигров — с 18 до свыше 50, в Китае численность леопардов увеличилась с 42 до 80, тигров — с 27 до 70, отмечает нацпарк. Многие животные регулярно переходят границу, обитая одновременно в двух странах. До конца 2025 года запланирован обмен информацией с фотоловушек, который позволит оценить состояние популяций в трансграничном резервате. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по имени Алекса, которая перенесла тяжелую травму по вине браконьеров в Китае, на последних фото она выглядит здоровой, сообщает учреждение.
Леопард Алекса оказалась в металлической петле в 2014 году, когда покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Тогда снимки фотоловушек, которые запечатлели серьезную рану на теле зверя, говорили о том, что надежды на спасение хищника практически нет. Несмотря на это, в 2016 году кошка вновь оказалась в объективах камер и уже шла с двумя котятами. В мае 2018 года Алексу зафиксировали со вторым потомством – маленьким котенком.
"Это единственный известный случай подобного восстановления в современной истории изучения этих одних из редчайших животных в мире… Новые снимки, полученные при проверке фотоловушек, показали, что Алекса находится в хорошей физической форме. Она стала символом всей популяции, которая в начале века находилась на грани полного исчезновения, однако смогла выжить", - говорится в сообщении.
В нацпарке РИА Новости уточнили, что Алекса дважды становилась матерью – в 2017 и 2018 годах.
В 2017 году в китайских провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян был создан Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда, где активно борются с браконьерскими ловушками, а в 2024 нацпарки России и КНР были объединены в первый в мире трансграничный резерват для амурских тигров и дальневосточных леопардов – "Земля больших кошек".
За последние годы в России популяция леопардов выросла с 35 до более чем 120 особей, а тигров — с 18 до свыше 50, в Китае численность леопардов увеличилась с 42 до 80, тигров — с 27 до 70, отмечает нацпарк. Многие животные регулярно переходят границу, обитая одновременно в двух странах. До конца 2025 года запланирован обмен информацией с фотоловушек, который позволит оценить состояние популяций в трансграничном резервате.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
