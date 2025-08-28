Курский суд вынес приговор мужчине, убившему бабушку и брата
Курский суд приговорил убившего бабушку и брата мужчину к 19 годам колонии
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Курский суд признал виновным в убийстве своей бабушки и девятилетнего брата жителя региона Владислава Витюка и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2025 года Витюк, находясь в квартире в городе Железногорске в Курской области, нанес множественные удары ножом своей 72-летней бабушке и девятилетнему двоюродному брату. От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались. Уточнялось, что мальчик находился под опекой бабушки, так как его мать лишена родительских прав, а отец умер.
"Суд признал Владислава Витюка виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а", пунктом "в", пунктом "д" части второй статьи 105 УК РФ, назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Приговор может быть обжалован", – сообщили в судебной системе региона.
Пресс-служба судов отмечает, что молодой человек обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, а в судебных заседаниях говорил о признании вины в полном объеме. Во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Витюк возражал против заключения под стражу, заявив, что у него психологические проблемы, и с ним якобы происходят вещи, которые он не может контролировать, а таблетки, прописанные психиатром, не помогали. В ходе судебного следствия подсудимый, отвечая на вопросы государственного обвинителя, защитника и суда, рассказал ход событий в ночь убийства. Кроме того, в судебном заседании подсудимый принес свои извинения членам семьи.
"Государственный обвинитель и потерпевшая просили назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, защитник просил оправдать Витюка в силу отсутствия субъективной стороны преступления", – говорится в сообщении.
