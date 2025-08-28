https://ria.ru/20250828/prigovor-2037996689.html
Осужденные по "делу об аргентинском кокаине" оспорили приговор
2025-08-28T05:49:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина спустя три года после приговора оспорили его в Верховном суде РФ, сообщили РИА Новости в суде. Всего по делу проходили четверо фигурантов. В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год. "Жалобы двух осужденных на приговор поступили в суд", - сказали в суде. Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
