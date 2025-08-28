Рейтинг@Mail.ru
Осужденные по "делу об аргентинском кокаине" оспорили приговор
05:49 28.08.2025
Осужденные по "делу об аргентинском кокаине" оспорили приговор
Двое осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина спустя три года после приговора оспорили его в Верховном суде РФ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.08.2025
происшествия
россия
аргентина
москва
андрей ковальчук
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина спустя три года после приговора оспорили его в Верховном суде РФ, сообщили РИА Новости в суде. Всего по делу проходили четверо фигурантов. В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год. "Жалобы двух осужденных на приговор поступили в суд", - сказали в суде. Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
россия
аргентина
москва
происшествия, россия, аргентина, москва, андрей ковальчук
Происшествия, Россия, Аргентина, Москва, Андрей Ковальчук
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина спустя три года после приговора оспорили его в Верховном суде РФ, сообщили РИА Новости в суде.
Всего по делу проходили четверо фигурантов. В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год.
"Жалобы двух осужденных на приговор поступили в суд", - сказали в суде.
Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
ПроисшествияРоссияАргентинаМоскваАндрей Ковальчук
 
 
