Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/premiya-2037982620.html
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2025
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:18:00+03:00
2025-08-28T03:18:00+03:00
общество
кск групп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики "Кадровый комплаенс" КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.По ее словам, документ регламентирует необходимость установки системы премирования локальными нормативными актами предприятия, в которых должны быть прописаны основные положения. Среди них – порядок начисления, сроки и условия премирования, контроль за их исполнением и ответственный за принятие решения."Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы", — отметила Ибрагимова.Снизить премию могут лишь за период, в который работник допустил нарушение, при этом размер его месячной зарплаты не должен снизиться более чем на 20 процентов, заключила юрист.
https://ria.ru/20250824/zarplata-2037102948.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кск групп
Общество, КСК групп
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября

Юрист Ибрагимова: с 1 сентября изменится порядок начисления и выплаты премий

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики "Кадровый комплаенс" КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.
По ее словам, документ регламентирует необходимость установки системы премирования локальными нормативными актами предприятия, в которых должны быть прописаны основные положения. Среди них – порядок начисления, сроки и условия премирования, контроль за их исполнением и ответственный за принятие решения.
«
"Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы", — отметила Ибрагимова.
Снизить премию могут лишь за период, в который работник допустил нарушение, при этом размер его месячной зарплаты не должен снизиться более чем на 20 процентов, заключила юрист.
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Экономист объяснила, почему зарплаты россиян не угонятся за инфляцией
24 августа, 03:15
 
ОбществоКСК групп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала