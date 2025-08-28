https://ria.ru/20250828/premiya-2037982620.html

Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября

Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2025

Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики "Кадровый комплаенс" КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.По ее словам, документ регламентирует необходимость установки системы премирования локальными нормативными актами предприятия, в которых должны быть прописаны основные положения. Среди них – порядок начисления, сроки и условия премирования, контроль за их исполнением и ответственный за принятие решения."Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы", — отметила Ибрагимова.Снизить премию могут лишь за период, в который работник допустил нарушение, при этом размер его месячной зарплаты не должен снизиться более чем на 20 процентов, заключила юрист.

