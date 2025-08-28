https://ria.ru/20250828/premiya-2037982620.html
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2025
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:18:00+03:00
2025-08-28T03:18:00+03:00
2025-08-28T03:18:00+03:00
общество
кск групп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики "Кадровый комплаенс" КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.По ее словам, документ регламентирует необходимость установки системы премирования локальными нормативными актами предприятия, в которых должны быть прописаны основные положения. Среди них – порядок начисления, сроки и условия премирования, контроль за их исполнением и ответственный за принятие решения."Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы", — отметила Ибрагимова.Снизить премию могут лишь за период, в который работник допустил нарушение, при этом размер его месячной зарплаты не должен снизиться более чем на 20 процентов, заключила юрист.
https://ria.ru/20250824/zarplata-2037102948.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кск групп
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
Юрист Ибрагимова: с 1 сентября изменится порядок начисления и выплаты премий