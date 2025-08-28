Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 19 гектаров
17:42 28.08.2025 (обновлено: 17:47 28.08.2025)
Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 19 гектаров
Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 19 гектаров
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 19 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В четверг МЧС России объявило РИА Новости, что пожар на территории Пшадского лесничества увеличился до площади в 17 гектаров."Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 19 гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным МЧС РФ, на месте пожара работают 257 человек и 42 единицы техники, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.Оперштаб в четверг уточнил, что пожар разгорелся после падения обломков беспилотников в результате ночной атаки БПЛА на гражданские объекты.
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 19 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В четверг МЧС России объявило РИА Новости, что пожар на территории Пшадского лесничества увеличился до площади в 17 гектаров.
"Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 19 гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным МЧС РФ, на месте пожара работают 257 человек и 42 единицы техники, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.
Оперштаб в четверг уточнил, что пожар разгорелся после падения обломков беспилотников в результате ночной атаки БПЛА на гражданские объекты.
К тушению пожара под Геленджиком привлекли авиацию МЧС
