Площадь пожара в Геленджикском лесничестве увеличилась до 19 гектаров
2025-08-28T17:42:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Площадь крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличилась до 19 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В четверг МЧС России объявило РИА Новости, что пожар на территории Пшадского лесничества увеличился до площади в 17 гектаров."Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 19 гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным МЧС РФ, на месте пожара работают 257 человек и 42 единицы техники, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.Оперштаб в четверг уточнил, что пожар разгорелся после падения обломков беспилотников в результате ночной атаки БПЛА на гражданские объекты.
