В Геленджике локализовали один из очагов горения

В Геленджике локализовали один из очагов горения - РИА Новости, 28.08.2025

В Геленджике локализовали один из очагов горения

Один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве локализовали в селе Береговое на площади в два гектара, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве локализовали в селе Береговое на площади в два гектара, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.В четверг МЧС России объявило РИА Новости, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разгорелся на площади в 17 гектаров, к тушению привлекли Самолет-амфибию Бе-200."Локализован лесной пожар в районе населенного пункта Береговое. По состоянию на 14.40 локализован один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве. По информации минприроды Краснодарского края, удалось остановить распространение огня в районе села Береговое. Площадь, пройденная огнем, - два гектара", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Оперативный штаб уточнил, что работы по тушению продолжаются также в районе села Криница.Оперштаб добавил, что пожары разгорелись после падения обломков беспилотников в результате ночной атаки БПЛА на гражданские объекты. Всего к ликвидации огня привлечено больше 180 человек, заключил оперштаб.

