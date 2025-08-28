https://ria.ru/20250828/pozhar-2038098575.html

В Ростовской области за год выгорело порядка 360 гектаров лесов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Порядка 360 гектаров лесов выгорело в Ростовской области в текущем году, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его информации, в текущем году было зафиксировано 32 ландшафтных пожара. "Порядка 360 гектаров пострадало, выгорело. Ущерб сейчас до конца еще не оценен, но здесь даже не столько в деньгах, в миллионах можно измерить, сколько в нарушении экологического баланса и утрате зачастую уникальных лесов, которые, конечно, восстановить будет в этом виде достаточно сложно. Но это надо делать", - сказал он журналистам. Слюсарь добавил, что объем компенсационных высадок в текущем году составит 1350 гектаров. Часть саженцев выращиваются в питомниках области, часть закупают в других регионах.

