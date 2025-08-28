https://ria.ru/20250828/pozhar-2038098575.html
В Ростовской области за год выгорело порядка 360 гектаров лесов
В Ростовской области за год выгорело порядка 360 гектаров лесов - РИА Новости, 28.08.2025
В Ростовской области за год выгорело порядка 360 гектаров лесов
Порядка 360 гектаров лесов выгорело в Ростовской области в текущем году, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:19:00+03:00
2025-08-28T14:19:00+03:00
2025-08-28T14:19:00+03:00
юрий слюсарь
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975555086_0:101:960:641_1920x0_80_0_0_24e735e32fd113fd8796e4aa21a9fb9c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Порядка 360 гектаров лесов выгорело в Ростовской области в текущем году, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его информации, в текущем году было зафиксировано 32 ландшафтных пожара. "Порядка 360 гектаров пострадало, выгорело. Ущерб сейчас до конца еще не оценен, но здесь даже не столько в деньгах, в миллионах можно измерить, сколько в нарушении экологического баланса и утрате зачастую уникальных лесов, которые, конечно, восстановить будет в этом виде достаточно сложно. Но это надо делать", - сказал он журналистам. Слюсарь добавил, что объем компенсационных высадок в текущем году составит 1350 гектаров. Часть саженцев выращиваются в питомниках области, часть закупают в других регионах.
https://ria.ru/20250828/pozhar-2038075375.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975555086_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_abadf5bdf09b6df053d5668215a7fcb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий слюсарь , ростовская область
Юрий Слюсарь , Ростовская область
В Ростовской области за год выгорело порядка 360 гектаров лесов
В Ростовской области в 2025 году было зафиксировано 32 ландшафтных пожара
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Порядка 360 гектаров лесов выгорело в Ростовской области в текущем году, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его информации, в текущем году было зафиксировано 32 ландшафтных пожара.
"Порядка 360 гектаров пострадало, выгорело. Ущерб сейчас до конца еще не оценен, но здесь даже не столько в деньгах, в миллионах можно измерить, сколько в нарушении экологического баланса и утрате зачастую уникальных лесов, которые, конечно, восстановить будет в этом виде достаточно сложно. Но это надо делать", - сказал он журналистам.
Слюсарь
добавил, что объем компенсационных высадок в текущем году составит 1350 гектаров. Часть саженцев выращиваются в питомниках области, часть закупают в других регионах.