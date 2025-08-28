Рейтинг@Mail.ru
12:25 28.08.2025 (обновлено: 12:42 28.08.2025)
В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара
Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее в оперштабе региона сообщали, что лесной массив в Геленджике и установка нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани загорелись после падения обломков БПЛА, пожар в Пшадском лесничестве возле Геленджика и составлял 3,2 гектара."Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Площадь пожаров, спровоцированных ночной атакой БПЛА, по данным минприроды Краснодарского края, на 12.00 (время совпадает с мск - ред.) составляет: в Красной Щели – шесть гектаров; в Грековой Щели – пять гектаров; в Темной Щели – один гектар; в районе села Береговое – два гектара", - говорится в сообщении.
происшествия, геленджик
Происшествия, Геленджик
© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар. Архивное фото
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в оперштабе региона сообщали, что лесной массив в Геленджике и установка нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани загорелись после падения обломков БПЛА, пожар в Пшадском лесничестве возле Геленджика и составлял 3,2 гектара.
"Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Площадь пожаров, спровоцированных ночной атакой БПЛА, по данным минприроды Краснодарского края, на 12.00 (время совпадает с мск - ред.) составляет: в Красной Щели – шесть гектаров; в Грековой Щели – пять гектаров; в Темной Щели – один гектар; в районе села Береговое – два гектара", - говорится в сообщении.
