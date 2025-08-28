https://ria.ru/20250828/pozhar-2038062351.html

В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара

Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 28.08.2025

СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее в оперштабе региона сообщали, что лесной массив в Геленджике и установка нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани загорелись после падения обломков БПЛА, пожар в Пшадском лесничестве возле Геленджика и составлял 3,2 гектара."Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Площадь пожаров, спровоцированных ночной атакой БПЛА, по данным минприроды Краснодарского края, на 12.00 (время совпадает с мск - ред.) составляет: в Красной Щели – шесть гектаров; в Грековой Щели – пять гектаров; в Темной Щели – один гектар; в районе села Береговое – два гектара", - говорится в сообщении.

