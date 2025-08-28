https://ria.ru/20250828/pozhar-2038062351.html
В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара
В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 28.08.2025
В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара
Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:25:00+03:00
2025-08-28T12:25:00+03:00
2025-08-28T12:42:00+03:00
происшествия
геленджик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539589_0:111:1392:894_1920x0_80_0_0_9bd20e84cfeb45391fe9453c9526e916.jpg
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после атаки БПЛА увеличилась до 14 гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Ранее в оперштабе региона сообщали, что лесной массив в Геленджике и установка нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани загорелись после падения обломков БПЛА, пожар в Пшадском лесничестве возле Геленджика и составлял 3,2 гектара."Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 гектаров. Площадь пожаров, спровоцированных ночной атакой БПЛА, по данным минприроды Краснодарского края, на 12.00 (время совпадает с мск - ред.) составляет: в Красной Щели – шесть гектаров; в Грековой Щели – пять гектаров; в Темной Щели – один гектар; в районе села Береговое – два гектара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250828/rosleshoz-2038039118.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023539589_26:0:1366:1005_1920x0_80_0_0_3948eb3449792a2e3a7135534422ae49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик
В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара
В Геленджикском лесничестве увеличилась площадь пожара до 14 гектаров