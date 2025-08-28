Рейтинг@Mail.ru
Россиянин пытался отправить в США стероиды в посылке с кошачьим кормом
16:19 28.08.2025
Россиянин пытался отправить в США стероиды в посылке с кошачьим кормом
сша
россия
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с кошачьим кормом, которую россиянин пытался отправить в США, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). По данным ведомства, запрещенный товар 39-летний россиянин пытался переслать в Майами. Всего в посылке находилось три килограмма кошачьего корма, 3 тысячи таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с жидкостью. "Экспертиза установила, что в составе таблеток содержится оксандролон, а в ампулах содержится сложный эфир метенолона. Оба вещества являются анаболическими стероидами, и их перемещение через таможенную границу запрещено", - говорится в сообщении. Отмечается, что таможенники установили личность адресанта. Он заявил, что приобрел препараты для улучшения физической формы, но потом решил перепродать товар клиенту в США. Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
сша, россия, происшествия
США, Россия, Происшествия
Россиянин пытался отправить в США стероиды в посылке с кошачьим кормом

Российские таможенники обнаружили оксандролон в посылке с кошачьим кормом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с кошачьим кормом, которую россиянин пытался отправить в США, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
По данным ведомства, запрещенный товар 39-летний россиянин пытался переслать в Майами. Всего в посылке находилось три килограмма кошачьего корма, 3 тысячи таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с жидкостью.
"Экспертиза установила, что в составе таблеток содержится оксандролон, а в ампулах содержится сложный эфир метенолона. Оба вещества являются анаболическими стероидами, и их перемещение через таможенную границу запрещено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таможенники установили личность адресанта. Он заявил, что приобрел препараты для улучшения физической формы, но потом решил перепродать товар клиенту в США.
Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
