https://ria.ru/20250828/posylka-2038127656.html

Россиянин пытался отправить в США стероиды в посылке с кошачьим кормом

Россиянин пытался отправить в США стероиды в посылке с кошачьим кормом - РИА Новости, 28.08.2025

Россиянин пытался отправить в США стероиды в посылке с кошачьим кормом

Сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с кошачьим кормом, которую россиянин пытался отправить в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:19:00+03:00

2025-08-28T16:19:00+03:00

2025-08-28T16:19:00+03:00

сша

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038127021_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9f247453cc994b61aa640b3ee214093d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с кошачьим кормом, которую россиянин пытался отправить в США, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). По данным ведомства, запрещенный товар 39-летний россиянин пытался переслать в Майами. Всего в посылке находилось три килограмма кошачьего корма, 3 тысячи таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с жидкостью. "Экспертиза установила, что в составе таблеток содержится оксандролон, а в ампулах содержится сложный эфир метенолона. Оба вещества являются анаболическими стероидами, и их перемещение через таможенную границу запрещено", - говорится в сообщении. Отмечается, что таможенники установили личность адресанта. Он заявил, что приобрел препараты для улучшения физической формы, но потом решил перепродать товар клиенту в США. Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250828/belorussiya-2038095557.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, происшествия