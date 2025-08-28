Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал имя нового посла Италии в России - РИА Новости, 28.08.2025
17:45 28.08.2025
Источник назвал имя нового посла Италии в России
Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, заявил РИА Новости источник в МИД страны. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:45:00+03:00
2025-08-28T17:45:00+03:00
в мире
италия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038152559_0:68:389:287_1920x0_80_0_0_58cdf3b1d5691b2d88e32d665af0e179.jpg
РИМ, 28 авг - РИА Новости. Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, заявил РИА Новости источник в МИД страны. В четверг глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил, что посол в России Чечилия Пиччони покидает пост и получит должность в министерстве. Послом в Москве она проработала чуть больше года. "Послом (в России - ред.) станет Стефано Белтраме", - сообщил собеседник агентства. Белтраме с 2021 по 2024 возглавлял посольство Италии в Австрии. Ранее он работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии. Также Белтраме занимал должность советника в МВД республики и считается приближенным вице-премьера, главы минтранса и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
италия
россия
в мире, италия, россия
В мире, Италия, Россия
Источник назвал имя нового посла Италии в России

Стефано Белтраме станет новым послом Италии в России

CC BY-SA 4.0 / AmbRodS / Стефано Белтраме
Стефано Белтраме - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
CC BY-SA 4.0 / AmbRodS /
Стефано Белтраме. Архивное фото
РИМ, 28 авг - РИА Новости. Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, заявил РИА Новости источник в МИД страны.
В четверг глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил, что посол в России Чечилия Пиччони покидает пост и получит должность в министерстве. Послом в Москве она проработала чуть больше года.
"Послом (в России - ред.) станет Стефано Белтраме", - сообщил собеседник агентства.
Белтраме с 2021 по 2024 возглавлял посольство Италии в Австрии. Ранее он работал в Китае, США, Иране, Кувейте и Германии. Также Белтраме занимал должность советника в МВД республики и считается приближенным вице-премьера, главы минтранса и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.
Михаил Петраков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Михаил Петраков назначен новым послом России в Австралии
21 августа, 14:07
 
