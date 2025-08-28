https://ria.ru/20250828/posol-2038115351.html
МИД Британии вызвал посла России после ударов в Киеве
МИД Британии вызвал посла России после ударов в Киеве - РИА Новости, 28.08.2025
МИД Британии вызвал посла России после ударов в Киеве
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета"* (деятельность... РИА Новости, 28.08.2025
ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Киеве, заявил в четверг глава британского МИД Дэвид Лэмми."Мы вызвали посла России", - написал Лэмми в соцсети X**, не уточнив цель вызова.При этом он заявил, что ночью якобы из-за российских ударов в Киеве были "повреждены здания, в том числе Британский совет и представительство ЕС".Ранее представительство "Британского совета"* у себя на сайте заявило, что его здание в Киеве получило серьезные повреждения и будет закрыто до дальнейшего уведомления.Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.*иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации** Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
