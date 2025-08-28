Рейтинг@Mail.ru
МИД Британии вызвал посла России после ударов в Киеве
15:32 28.08.2025
МИД Британии вызвал посла России после ударов в Киеве
в мире
россия
великобритания
киев
дэвид лэмми
евросоюз
ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Киеве, заявил в четверг глава британского МИД Дэвид Лэмми."Мы вызвали посла России", - написал Лэмми в соцсети X**, не уточнив цель вызова.При этом он заявил, что ночью якобы из-за российских ударов в Киеве были "повреждены здания, в том числе Британский совет и представительство ЕС".Ранее представительство "Британского совета"* у себя на сайте заявило, что его здание в Киеве получило серьезные повреждения и будет закрыто до дальнейшего уведомления.Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.*иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации** Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
в мире, россия, великобритания, киев, дэвид лэмми, евросоюз
В мире, Россия, Великобритания, Киев, Дэвид Лэмми, Евросоюз
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета"* (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Киеве, заявил в четверг глава британского МИД Дэвид Лэмми.
"Мы вызвали посла России", - написал Лэмми в соцсети X**, не уточнив цель вызова.
При этом он заявил, что ночью якобы из-за российских ударов в Киеве были "повреждены здания, в том числе Британский совет и представительство ЕС".
Ранее представительство "Британского совета"* у себя на сайте заявило, что его здание в Киеве получило серьезные повреждения и будет закрыто до дальнейшего уведомления.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
*иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
** Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
