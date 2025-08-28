Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал спекуляции Запада об атаке России на Прибалтику беспочвенными - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 28.08.2025 (обновлено: 08:46 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/posol-2038009942.html
Посол назвал спекуляции Запада об атаке России на Прибалтику беспочвенными
Посол назвал спекуляции Запада об атаке России на Прибалтику беспочвенными - РИА Новости, 28.08.2025
Посол назвал спекуляции Запада об атаке России на Прибалтику беспочвенными
Спекуляции стран Запада об угрозе военного нападения России на страны Балтии беспочвенны, они направлены на оправдание для общества увеличения военных расходов, РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:35:00+03:00
2025-08-28T08:46:00+03:00
в мире
россия
москва
балтия
владимир барбин
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спекуляции стран Запада об угрозе военного нападения России на страны Балтии беспочвенны, они направлены на оправдание для общества увеличения военных расходов, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Распространяемые западными странами, включая Данию, спекуляций об угрозе военного нападения России на Латвию и другие балтийские страны совершенно беспочвенны и направлены исключительно на манипулирование общественным мнением для оправдания увеличения военных расходов и проведения враждебной, агрессивной политики по отношению к России", - заявил Барбин датскому телеканалу TV2. Согласно телеканалу, он также предупредил о приближении военного присутствия НАТО к российским границам и отметил, что в связи с этим потребуются "ответные оборонительные военные меры". "Разжигание страха перед Россией является результатом культивируемой на Западе грубой русофобии, где рациональное мышление полностью заменено болезненными фантазиями и галлюцинациями", - добавил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2037973415.html
https://ria.ru/20250827/vengriya-2037976966.html
россия
москва
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, балтия, владимир барбин, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Москва, Балтия, Владимир Барбин, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Посол назвал спекуляции Запада об атаке России на Прибалтику беспочвенными

Посол Барбин: споры Запада об угрозе нападения России на Прибалтику беспочвенны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спекуляции стран Запада об угрозе военного нападения России на страны Балтии беспочвенны, они направлены на оправдание для общества увеличения военных расходов, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Распространяемые западными странами, включая Данию, спекуляций об угрозе военного нападения России на Латвию и другие балтийские страны совершенно беспочвенны и направлены исключительно на манипулирование общественным мнением для оправдания увеличения военных расходов и проведения враждебной, агрессивной политики по отношению к России", - заявил Барбин датскому телеканалу TV2.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Соседи Украины рвут отношения с Зеленским
Вчера, 08:00
Согласно телеканалу, он также предупредил о приближении военного присутствия НАТО к российским границам и отметил, что в связи с этим потребуются "ответные оборонительные военные меры".
"Разжигание страха перед Россией является результатом культивируемой на Западе грубой русофобии, где рациональное мышление полностью заменено болезненными фантазиями и галлюцинациями", - добавил посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России
27 августа, 22:44
 
В миреРоссияМоскваБалтияВладимир БарбинВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала