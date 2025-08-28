Посол назвал спекуляции Запада об атаке России на Прибалтику беспочвенными
Посол Барбин: споры Запада об угрозе нападения России на Прибалтику беспочвенны
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спекуляции стран Запада об угрозе военного нападения России на страны Балтии беспочвенны, они направлены на оправдание для общества увеличения военных расходов, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Распространяемые западными странами, включая Данию, спекуляций об угрозе военного нападения России на Латвию и другие балтийские страны совершенно беспочвенны и направлены исключительно на манипулирование общественным мнением для оправдания увеличения военных расходов и проведения враждебной, агрессивной политики по отношению к России", - заявил Барбин датскому телеканалу TV2.
Согласно телеканалу, он также предупредил о приближении военного присутствия НАТО к российским границам и отметил, что в связи с этим потребуются "ответные оборонительные военные меры".
"Разжигание страха перед Россией является результатом культивируемой на Западе грубой русофобии, где рациональное мышление полностью заменено болезненными фантазиями и галлюцинациями", - добавил посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.