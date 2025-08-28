https://ria.ru/20250828/posol-2038007678.html

Посол рассказал о любви жителей Китая к российским продуктам

Посол рассказал о любви жителей Китая к российским продуктам - РИА Новости, 28.08.2025

Посол рассказал о любви жителей Китая к российским продуктам

Российские товары пользуются широкой популярностью в Китае, китайские друзья хорошо знают об их качестве, надежности и экологичности, рассказал журналистам... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:09:00+03:00

2025-08-28T08:09:00+03:00

2025-08-28T08:09:00+03:00

шэньян

харбин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7a2c421a8110f303b1dc4e9736734428.jpg

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Российские товары пользуются широкой популярностью в Китае, китайские друзья хорошо знают об их качестве, надежности и экологичности, рассказал журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов. В китайской столице в четверг открылась фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России", на ней представлено более 500 наименований продукции из РФ. Как рассказал журналистам посол на полях ярмарки, в последние годы рост экспорта российского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Китай стал одним из драйверов двустороннего товарооборота. "Мы последовательно наращиваем поставки сюда сельскохозяйственной продукции, продовольствия по самой широкой линейке товаров, эти товары реально пользуются здесь большой популярностью", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что сегодня доля продовольствия в российском экспорте в Китай составляет уже более 6%, с учетом объемов китайского рынка, по словам дипломата, этот ресурс практически неисчерпаем. "Наши сельскохозяйственные товары и продовольствие настолько популярны в Китае, что, к сожалению, в последнее время их даже начали подделывать", - добавил дипломат. Посол отметил, что российская сторона борется с подделками. "Одной из форм такой работы является открытие в разных городах Китая РЭЦ при поддержке посольства РФ сети национальных павильонов, магазинов под брендом "Сделано в России", где как раз и продается аутентичная российская продовольственная продукция", - сказал он. По словам дипломата, китайские друзья знают, что бренд "Сделано в России", это значит, что сделано качественно, надежно, экологично, а в случае продовольствия, это еще вкусно и полезно. Вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан рассказал журналистам, что борьба с подделками российских товаров в Китае идет на самом высоком уровне. "Мы ведем эту работу совместно с китайским правительством, с минкоммерции, эта работа поднята на высокий уровень, на местах этим занимаются специализированные органы, мы видим, что работа идет", - сказала Ан, отвечая на вопрос РИА Новости. Ярмарка проходит в торгово-развлекательном комплексе Solana Shopping Park, расположенном в одном из центральных районов города. Фестиваль объединяет более 40 компаний из 26 регионов России. Всего представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, а также изделий народных промыслов. Ранее РЭЦ уже провел пять фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в Китае. Первое мероприятие состоялось в Шэньяне и Даляне (провинция Ляонин) накануне Китайского Нового года в 2024 году, второе — в мае в Харбине (провинция Хэйлунцзян), третье — в ноябре в Чэнду (провинция Сычуань). В 2025 году фестиваль также успешно прошел в Шэньяне и Харбине.

https://ria.ru/20250827/kitay-2037871075.html

https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html

шэньян

харбин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шэньян, харбин, россия