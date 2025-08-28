Рейтинг@Mail.ru
Кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2025
07:49 28.08.2025
Кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы, заявил посол России
Кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2025
Кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы, заявил посол России
Кризисы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) и Косово специально синхронизированы, чтобы создать максимальное давление на президента Сербии... РИА Новости, 28.08.2025
БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Кризисы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) и Косово специально синхронизированы, чтобы создать максимальное давление на президента Сербии Александра Вучича, заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Да, в данном случае, я считаю, да", - заявил Боцан-Харченко, отвечая на вопрос, является ли совпадение по времени протестов в Сербии и политического кризиса в соседней Республике Сербской БиГ неслучайным. "Участвуя в переговорных процессах урегулирования ряда кризисов в бывшей Югославии, я отлично знаю и готов еще раз подтвердить, что у западников стремление увязывать (различные процессы, - ред.) в региональном масштабе есть. В данном случае речь идет о вытеснении из политической сцены, отстранении от руководства президента Вучича и сербского правительства. Для этого надо создать максимальное бремя для этого сербского руководства, непосильное бремя для Вучича. И таким непосильным бременем вкупе с внутренней нестабильностью могут быть растущие проблемы в Республике Сербской (БиГ)", - заявил Боцан-Харченко. Он отметил, что проблемы вокруг главы Республики Сербской БиГ Милорада Додика влияют и на положение Вучича. "И создание трудностей в Косово, конкретно - на севере Косово (в сербских районах - ред.), что тоже наблюдается: активизация приштинского режима, который сейчас наращивает значительно, напористо наращивает свое давление на косовских сербов на севере края. Эта ситуация, по мнению западников, и это действительно так, создает очень тяжелые рамки и тяжелый вызов для Белграда", - считает посол. Он отметил, что Вучич не собирается отказываться от поддержки Республики Сербской БиГ и не хочет признавать Косово, как того требует Запад. "Вучич руководствуется, иначе нельзя, интересами сотрудничества Сербии с Республикой Сербской и поддержкой ее со стороны Белграда. И эффективно сопротивляется вот таким попыткам нажима и давлению. Возможно, какая-то синхронизация (разных кризисов - ред.) была, чтобы все происходило на одном временном отрезке", - заявил посол. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Президент Сербии Александр Вучич в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить партию "Сербский список" на муниципальные выборы в крае 12 октября. Решение ЦИК в Приштине было принято в ходе заседания в минувший четверг. Сильнее всего регистрации "Сербского списка" препятствовали представители правящей партии косовоалбанского "премьера" Альбина Курти "Самоопределение". В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
сербия
косово
приштина
сербия, косово, приштина, александр вучич, александр боцан-харченко, милорад додик, оон, евросоюз
Сербия, Косово, Приштина, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Милорад Додик, ООН, Евросоюз
Кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы, заявил посол России

Посол Боцан-Харченко: кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы

БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Кризисы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) и Косово специально синхронизированы, чтобы создать максимальное давление на президента Сербии Александра Вучича, заявил РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Да, в данном случае, я считаю, да", - заявил Боцан-Харченко, отвечая на вопрос, является ли совпадение по времени протестов в Сербии и политического кризиса в соседней Республике Сербской БиГ неслучайным.
"Участвуя в переговорных процессах урегулирования ряда кризисов в бывшей Югославии, я отлично знаю и готов еще раз подтвердить, что у западников стремление увязывать (различные процессы, - ред.) в региональном масштабе есть. В данном случае речь идет о вытеснении из политической сцены, отстранении от руководства президента Вучича и сербского правительства. Для этого надо создать максимальное бремя для этого сербского руководства, непосильное бремя для Вучича. И таким непосильным бременем вкупе с внутренней нестабильностью могут быть растущие проблемы в Республике Сербской (БиГ)", - заявил Боцан-Харченко.
Он отметил, что проблемы вокруг главы Республики Сербской БиГ Милорада Додика влияют и на положение Вучича.
"И создание трудностей в Косово, конкретно - на севере Косово (в сербских районах - ред.), что тоже наблюдается: активизация приштинского режима, который сейчас наращивает значительно, напористо наращивает свое давление на косовских сербов на севере края. Эта ситуация, по мнению западников, и это действительно так, создает очень тяжелые рамки и тяжелый вызов для Белграда", - считает посол.
Он отметил, что Вучич не собирается отказываться от поддержки Республики Сербской БиГ и не хочет признавать Косово, как того требует Запад.
"Вучич руководствуется, иначе нельзя, интересами сотрудничества Сербии с Республикой Сербской и поддержкой ее со стороны Белграда. И эффективно сопротивляется вот таким попыткам нажима и давлению. Возможно, какая-то синхронизация (разных кризисов - ред.) была, чтобы все происходило на одном временном отрезке", - заявил посол.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика.
Президент Сербии Александр Вучич в разговоре со спецпредом ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петером Соренсеном осудил попытку косовоалбанского ЦИК не допустить партию "Сербский список" на муниципальные выборы в крае 12 октября.
Решение ЦИК в Приштине было принято в ходе заседания в минувший четверг. Сильнее всего регистрации "Сербского списка" препятствовали представители правящей партии косовоалбанского "премьера" Альбина Курти "Самоопределение".
В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
СербияКосовоПриштинаАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоМилорад ДодикООНЕвросоюз
 
 
