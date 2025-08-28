Рейтинг@Mail.ru
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 28.08.2025 (обновлено: 09:21 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/posetiteli-2037991571.html
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом - РИА Новости, 28.08.2025
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом
Несколько посетителей концерта в "Крокус сити холле" рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала за минуты до начала теракта, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:37:00+03:00
2025-08-28T09:21:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_57a420cb58625867d969c0414a2f04a4.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Несколько посетителей концерта в "Крокус сити холле" рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала за минуты до начала теракта, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом – кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20250826/ubezhavshij-2037591202.html
https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4e32723383d279833390dbb21b8a6160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом

Посетители "Крокуса" вышли подышать перед концертом незадолго до его начала

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Несколько посетителей концерта в "Крокус сити холле" рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала за минуты до начала теракта, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом – кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся", - рассказал собеседник агентства.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева
26 августа, 09:22
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Долги фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" выросли до 15 390 рублей
19 августа 2024, 05:08
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала