Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом
Посетители "Крокуса" вышли подышать перед концертом незадолго до его начала
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Несколько посетителей концерта в "Крокус сити холле" рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала за минуты до начала теракта, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом – кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
