https://ria.ru/20250828/posetiteli-2037991571.html

Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом

Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом - РИА Новости, 28.08.2025

Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом

Несколько посетителей концерта в "Крокус сити холле" рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала за минуты до начала теракта, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T03:37:00+03:00

2025-08-28T03:37:00+03:00

2025-08-28T09:21:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_57a420cb58625867d969c0414a2f04a4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Несколько посетителей концерта в "Крокус сити холле" рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала за минуты до начала теракта, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом – кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250826/ubezhavshij-2037591202.html

https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус