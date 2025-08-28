https://ria.ru/20250828/portal-2038041114.html

Стала известна программа события "Портал 2030-2050" на первые выходные

Стала известна программа события "Портал 2030-2050" на первые выходные - РИА Новости, 28.08.2025

Стала известна программа события "Портал 2030-2050" на первые выходные

В предстоящие выходные в Москве стартует событие электронной музыки "Портал 2030-2050", которое пройдет во второй раз в рамках форума "Территория будущего",... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:49:00+03:00

2025-08-28T12:49:00+03:00

2025-08-28T12:49:00+03:00

москва

культура

фестивали

мероприятия

музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038041377_0:131:3070:1858_1920x0_80_0_0_d63b85b58a437d9a3fb46a2cf75ccfda.jpg

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В предстоящие выходные в Москве стартует событие электронной музыки "Портал 2030-2050", которое пройдет во второй раз в рамках форума "Территория будущего", сообщают организаторы.С 29 по 31 августа гостей ждет специальная K-POP программа, в рамках которой на кинозаводе "Москино" выступят популярные артисты из Южной Кореи и стран СНГ, а также пройдет чемпионат по K-POP танцам и разнообразные мастер-классы.29 августа "Портал 2030-2050" откроет российский симфонический оркестр Cagmo с программой Love & Dreams — оркестровыми версиями хитов корейских K-POP звезд. С этого дня кинозавод "Москино" превратится в портал в мир Азии: мастер-классы по сборке айдол-боксов, созданию брелоков из смолы, каллиграфии, квизы, караоке и примерка традиционных ханбоков. Гостей ждут поп-ап маркет, фудкорты с корейской кухней, аллея тюнингованных авто и шоу аэрографа, превращающего машину в арт-объект.30 августа на площадке состоится турнир Москвы по K-POP танцам с участием команд со всей страны. Судья — южнокорейский хореограф Сон Чан, работавший с BTS, Blackpink, Stray Kids и TXT. 29 августа он также проведет эксклюзивный танцевальный мастер-класс (необходима предварительная регистрация).В этот день на площадке также пройдет вечеринка от музыкального лейбла DNK Music. "Портал 2030-2050" накроет отпускное настроение: гостей ждут электронные сеты от молодых диджеев, сухой бассейн с шариками и шезлонги под пляжными зонтиками.Среди выступающих артистов — Glazami, Cirxl, Risha, Stepski, Asenssia и Oligarkh.31 августа на главной сцене выступит казахская группа Nomands, а кульминацией станет шоу хедлайнера — южнокорейского певца Сон Вон Саба (лауреат Seoul Music Awards и Mnet Asian Music Awards), известного в России каверами на корейском языке на хиты Димы Билана, Мурата Насырова и Виктора Цоя.На уличных сценах посетителей ежедневно будут ждать зажигательные сеты от диджеев из разных стран мира, которые превратят площадку в территорию электронной музыки и ритмов.Полная программа "Портала 2030–2050" — на сайте проекта. Вход бесплатный.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, фестивали, мероприятия, музыка