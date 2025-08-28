Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 28.08.2025
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, но не могут достичь желаемых результатов, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, но не могут достичь желаемых результатов, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, на волчанском направлении идут активные бои. "Украинские боевики пытаются контратаковать, однако достичь желаемых результатов у них не выходит", - сообщил Ганчев.
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев

Ганчев: попытки ВСУ контратаковать на волчанском направлении безрезультатны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, но не могут достичь желаемых результатов, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, на волчанском направлении идут активные бои.
"Украинские боевики пытаются контратаковать, однако достичь желаемых результатов у них не выходит", - сообщил Ганчев.
Минобороны показало видео уничтожения украинского корабля "Симферополь"
