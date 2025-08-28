https://ria.ru/20250828/popytki-2038172665.html
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2025
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, но не могут достичь желаемых результатов, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, но не могут достичь желаемых результатов, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, на волчанском направлении идут активные бои. "Украинские боевики пытаются контратаковать, однако достичь желаемых результатов у них не выходит", - сообщил Ганчев.
ВСУ пытаются контратаковать на волчанском направлении, заявил Ганчев
