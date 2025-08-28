https://ria.ru/20250828/popkov-2038012304.html

"Ангарский маньяк" останется в иркутском СИЗО

"Ангарский маньяк" останется в иркутском СИЗО

ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Суд в Ангарске оставил маньяка Михаила Попкова в иркутском СИЗО в связи с расследованием нового дела об убийстве двух женщин, сообщает Иркутская областная прокуратура.Ожидая в СИЗО, куда его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал пожизненный срок, приговора по делу об убийстве, совершенном в 2011 году, Попков написал явку с повинной, признавшись, что в 2008 году убил еще двух женщин. Ему предъявлено обвинение, свою вину в преступлении он признал. В СК ходатайствовали перед судом, чтобы Попков оставался под арестом для проведения необходимых следственных действий."С учетом мнения прокуратуры Ангарска судом ходатайство следствия удовлетворено", - говорится в сообщении.Бывший ангарский милиционер Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин.По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин.

