И.о. постпреда России при ООН ответил на вопрос о голосовании по Ирану
19:18 28.08.2025
И.о. постпреда России при ООН ответил на вопрос о голосовании по Ирану
И.о. постпреда России при ООН ответил на вопрос о голосовании по Ирану
в мире
россия
иран
дмитрий полянский
совет безопасности оон
оон
аббас аракчи
франция
ООН, 28 авг - РИА Новости. Россия пока не запрашивала голосование в Совбезе ООН о продлении иранской сделки, заявил в четверг исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы думаем об этом. Вы знаете, что когда резолюция переходит в "синьку" (то есть становится готовой к финальному голосованию - ред.), голосование может быть запрошено в любой момент. И это то, о чём мы сейчас думаем с нашими партнерами. И стран, которые нас поддерживают, гораздо больше, чем Россия и Китай", - заявил он журналистам. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики. Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов ранее в четверг сообщал, что страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.
россия
иран
франция
в мире, россия, иран, дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, аббас аракчи, франция
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, ООН, Аббас Аракчи, Франция
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ООН, 28 авг - РИА Новости. Россия пока не запрашивала голосование в Совбезе ООН о продлении иранской сделки, заявил в четверг исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы думаем об этом. Вы знаете, что когда резолюция переходит в "синьку" (то есть становится готовой к финальному голосованию - ред.), голосование может быть запрошено в любой момент. И это то, о чём мы сейчас думаем с нашими партнерами. И стран, которые нас поддерживают, гораздо больше, чем Россия и Китай", - заявил он журналистам.
В мире Россия Иран Дмитрий Полянский Совет Безопасности ООН ООН Аббас Аракчи Франция
 
 
