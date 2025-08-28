https://ria.ru/20250828/polyanskiy-2038176977.html

И.о. постпреда России при ООН ответил на вопрос о голосовании по Ирану

И.о. постпреда России при ООН ответил на вопрос о голосовании по Ирану - РИА Новости, 28.08.2025

И.о. постпреда России при ООН ответил на вопрос о голосовании по Ирану

Россия пока не запрашивала голосование в Совбезе ООН о продлении иранской сделки, заявил в четверг исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН

ООН, 28 авг - РИА Новости. Россия пока не запрашивала голосование в Совбезе ООН о продлении иранской сделки, заявил в четверг исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы думаем об этом. Вы знаете, что когда резолюция переходит в "синьку" (то есть становится готовой к финальному голосованию - ред.), голосование может быть запрошено в любой момент. И это то, о чём мы сейчас думаем с нашими партнерами. И стран, которые нас поддерживают, гораздо больше, чем Россия и Китай", - заявил он журналистам. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что главы МИД "евротройки" провели с ним телефонный разговор, в ходе которого уведомили его о запуске механизма восстановления санкций против исламской республики. Портал Axios со ссылкой на двух европейских дипломатов ранее в четверг сообщал, что страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) уведомили членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Также ранее неназванный европейский дипломат сказал порталу, что запуск механизма не означает конец дипломатии, "евротройка" будет по-прежнему готова взаимодействовать с ИРИ в течение нескольких недель, пока санкции не вступят в силу.

