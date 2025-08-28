Рейтинг@Mail.ru
23:29 28.08.2025
Момент крушения истребителя в Польше попал на видео
Пользователи Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент падения истребителя F-16 в Польше.
2025-08-28T23:29:00+03:00
2025-08-28T23:29:00+03:00
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент падения истребителя F-16 в Польше.На кадрах видно, как истребитель, выполняя мертвую петлю, на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. После этого прогремел сильный взрыв.Инцидент произошел в четверг. При подготовке к авиашоу самолет потерпел крушение, пилот погиб. О причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота.Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из 20 стран.
польша
Польша
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент падения истребителя F-16 в Польше.
На кадрах видно, как истребитель, выполняя мертвую петлю, на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. После этого прогремел сильный взрыв.
Инцидент произошел в четверг. При подготовке к авиашоу самолет потерпел крушение, пилот погиб. О причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота.
Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из 20 стран.
