Сикорский пригласил ответственного за удары по "Дружбе" в Польшу

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радостав Сикорский предложил отдых в Польше командующему силами беспилотных систем ВСУ, бывшему командиру подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди, ответственному за удары по нефтепроводу "Дружба". Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону, командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. "Командир Мадьяр, если вам нужен отдых, а Венгрия вас не пускает, будьте нашим гостем в Польше", - написал Сикорский на платформе Х. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена, сообщила глава минэкономики Словакии Дениса Сакова в четверг.

