Президент Польши встретится с Трампом в сентябре

Президент Польши встретится с Трампом в сентябре - РИА Новости, 28.08.2025

Президент Польши встретится с Трампом в сентябре

Президент Польши Кароль Навроцкий 3 сентября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом

ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий 3 сентября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. "На следующей неделе, 3 сентября, господин президент направится в свою первую зарубежную поездку. Первый заграничный визит будет нанесен в Вашингтон. Эта поездка начнется с визита в Белый дом, с разговора непосредственно с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сначала в узком кругу, а потом в составе делегаций", - рассказал Пшидач. Он уточнил, что из Вашингтона Навроцкий отправится в Рим, а также в Ватикан, где его примет папа Римский Лев XIV. После этого польский президент посетит Литву и Финляндию.

