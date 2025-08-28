Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши встретится с Трампом в сентябре - РИА Новости, 28.08.2025
15:56 28.08.2025
Президент Польши встретится с Трампом в сентябре
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий 3 сентября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. "На следующей неделе, 3 сентября, господин президент направится в свою первую зарубежную поездку. Первый заграничный визит будет нанесен в Вашингтон. Эта поездка начнется с визита в Белый дом, с разговора непосредственно с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сначала в узком кругу, а потом в составе делегаций", - рассказал Пшидач. Он уточнил, что из Вашингтона Навроцкий отправится в Рим, а также в Ватикан, где его примет папа Римский Лев XIV. После этого польский президент посетит Литву и Финляндию.
© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша
Кароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша. Архивное фото
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Польше призвали Киев извиниться после оскорблений в адрес Навроцкого
27 августа, 07:12
 
