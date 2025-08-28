https://ria.ru/20250828/polsha-2038121090.html
Президент Польши встретится с Трампом в сентябре
2025-08-28T15:56:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
польша
сша
марчин пшидач
кароль навроцкий
дональд трамп
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий 3 сентября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. "На следующей неделе, 3 сентября, господин президент направится в свою первую зарубежную поездку. Первый заграничный визит будет нанесен в Вашингтон. Эта поездка начнется с визита в Белый дом, с разговора непосредственно с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сначала в узком кругу, а потом в составе делегаций", - рассказал Пшидач. Он уточнил, что из Вашингтона Навроцкий отправится в Рим, а также в Ватикан, где его примет папа Римский Лев XIV. После этого польский президент посетит Литву и Финляндию.
