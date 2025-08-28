https://ria.ru/20250828/polsha-2038052399.html

В Польше появился первые малый модульный атомный реактор

В Польше появился первые малый модульный атомный реактор

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Первый в Польше малый модульный атомный реактор (ММР) появится в городе Вроцлавек Куявско-Поморского воеводства на севере страны, сообщила польская энергетическая компания Orlen. "Первая в Европе маломощная атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше. Мы строим энергию будущего", - указано в пресс-релизе компании. Решение о подписании соответствующего договора было принято наблюдательным советом компании. "Мы потратили больше года на согласование условий, чтобы обеспечить интересы Orlen, предоставив нашему совместному предприятию с Synthos прямой доступ к американским технологиям, позволяющим реализовывать проекты ММР", - заявил генеральный директор компании Иренеуш Фемара, слова которого приводятся в пресс-релизе. По данным компании Orlen, реакторная технология BWRX-300, разрабатываемая американской компанией GE Vernova, является самой технологически продвинутой конструкцией ММР в мире. Orlen планирует построить к 2035 году не менее двух ММР общей мощностью 0,6 ГВт.

