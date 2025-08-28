https://ria.ru/20250828/polsha-2037984419.html

Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID

Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID - РИА Новости, 28.08.2025

Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID

28.08.2025

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского отпинали за решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса, сообщает радиостанция RMF FM. Недзельский занимал пост министра здравоохранения Польши в правительстве Матеуша Моравецкого с августа 2020 по август 2023 года. "На бывшего министра здравоохранения напали двое мужчин в возрасте старше 30 лет возле одного из ресторанов в центре Седлец. В момент нападения они громко критиковали решения, принимавшиеся во время пандемии", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, экс-министр доставлен в госпиталь с повреждениями, не угрожающими его жизни. "У него травмы спины и туловища от ударов ногами", - говорится в сообщении. На произошедшее отреагировал премьер Польши Дональд Туск. "Виновные в избиении бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского скоро будут пойманы и будут сидеть. Ноль снисхождения", - написал он на платформе Х.

