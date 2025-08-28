Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID
00:47 28.08.2025
Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID
Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID - РИА Новости, 28.08.2025
Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID
Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского отпинали за решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости, 28.08.2025
в мире
польша
матеуш моравецкий
дональд туск
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского отпинали за решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса, сообщает радиостанция RMF FM. Недзельский занимал пост министра здравоохранения Польши в правительстве Матеуша Моравецкого с августа 2020 по август 2023 года. "На бывшего министра здравоохранения напали двое мужчин в возрасте старше 30 лет возле одного из ресторанов в центре Седлец. В момент нападения они громко критиковали решения, принимавшиеся во время пандемии", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, экс-министр доставлен в госпиталь с повреждениями, не угрожающими его жизни. "У него травмы спины и туловища от ударов ногами", - говорится в сообщении. На произошедшее отреагировал премьер Польши Дональд Туск. "Виновные в избиении бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского скоро будут пойманы и будут сидеть. Ноль снисхождения", - написал он на платформе Х.
польша
в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
Экс-главу минздрава Польши отпинали из-за решений во время пандемии COVID

Экс-главу минздрава Польши отпинали за решения, принятые во время пандемии COVID

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского отпинали за решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса, сообщает радиостанция RMF FM.
Недзельский занимал пост министра здравоохранения Польши в правительстве Матеуша Моравецкого с августа 2020 по август 2023 года.
"На бывшего министра здравоохранения напали двое мужчин в возрасте старше 30 лет возле одного из ресторанов в центре Седлец. В момент нападения они громко критиковали решения, принимавшиеся во время пандемии", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, экс-министр доставлен в госпиталь с повреждениями, не угрожающими его жизни. "У него травмы спины и туловища от ударов ногами", - говорится в сообщении.
На произошедшее отреагировал премьер Польши Дональд Туск. "Виновные в избиении бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского скоро будут пойманы и будут сидеть. Ноль снисхождения", - написал он на платформе Х.
В мире Польша Матеуш Моравецкий Дональд Туск
 
 
Заголовок открываемого материала